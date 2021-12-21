Двум пострадавшим при наводнении семьям в Темрюкском районе купили новые дома

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Две семьи из поселка Кучугуры Темрюкского района получили ключи от новых домов. Их жилье полностью смыло при наводнении в августе этого года. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- Семьи Дерий и Боярышкиных в прямом смысле остались без крыши над головой. Дома им построили за 3,5 месяца и уже вручили ключи, - сообщили специалисты.

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Теперь семьи смогут встретить Новый год в собственном новом жилье.

Напомним, в августе во время мезоциклона в Темрюкском районе выпало более 600 мм осадков – годовая норма. Было подтоплено более 2,5 тысячи домов.