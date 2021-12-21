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Общество21 декабря 2021 7:16

Прокуратура Сочи оштрафовала работника городской администрации

Должностное лицо привлекли к административной ответственности
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Возбудили дело об административном правонарушении.

Возбудили дело об административном правонарушении.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура оштрафовала чиновника Сочи за несвоевременный ответ на обращение жителя. Сочинец обратился в администрацию по вопросу ремонта дороги в районе улицы Цюрупы. Заявление должен был рассмотреть департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи. По какой-то причине ответ на обращение не был дан своевременно.

– Возбудили дело об административном правонарушении. Директор департамента должен будет оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Сочи.

Напомним, что в 2022 году расходы городского бюджета Сочи составят 16,5 миллиарда рублей. Значительная часть средств будет направлена на социальную сферу.