Перед Новым годом в Сочи пустят дополнительные поезда и автобусы

В Сочи на новогодние праздники приедут более 250 тысяч туристов. Фото: пресс-служба администрации города

В Сочи разработан план транспортного обслуживания горного кластера в период новогодних и рождественских праздников. Чтобы быстро и комфортно передвигаться между районами города, а также добраться до горнолыжных курортов, для сочинцев и гостей курорта увеличили количество и составность скоростного электропоезда «Ласточка». Также выделят дополнительные автобусы.

– Сочи ждет гостей на новогодние каникулы. Мы стремимся обеспечить удобную транспортную логистику. Туристы, которые решили отдохнуть на горнолыжных курортах, могут выбрать транспорт. И для снижения нагрузки на улично-дорожную сеть все желающие могут воспользоваться системой перехватывающих парковок, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, что в Сочи на новогодние праздники приедут более 250 тысяч туристов. Загрузка объектов размещения в горном кластере составит около 95%. Такой большой приток гостей создаст серьезную нагрузку на дорожную сеть Сочи.