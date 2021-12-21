Почти половину вин и более трети шампанского России производят на Кубани

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На Кубани производится 45% всего российского вина и 37% шампанского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Чтобы удерживать лидерство, ежегодно в регионе будут создаваться новые виноградники. Планируется дополнительно заложить 50 тысяч гектаров, - отметили специалисты.

Владимир Путин поручил правительству России и регионам утвердить комплекс мер по поддержке отечественного вина на внутреннем рынке.

На Кубани, например, дают деньги под низкий процент на покупку посадочного материала, закладку и уход за виноградниками. До 2024 года в бюджете на эти цели предусмотрено более 2 млрд рублей краевых и федеральных субсидий.

Стоит отметить, что в крае активно развивают винный туризм. В настоящее время существует 15 таких маршрутов.