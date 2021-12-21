В Сочи усилили контроль за продажей пиротехники в преддверии Нового года

Участники рейдовых мероприятий контролируют правила хранения и реализации пиротехнической продукции. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи перед новогодними праздниками усилен контроль за продажей пиротехники. Четыре из них созданы на базе администраций внутригородских районов, еще две – в управлении потребительского рынка и услуг администрации Сочи, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Участники рейдовых мероприятий контролируют правила хранения и реализации пиротехнической продукции, а также напоминают о запрете продажи таких изделий несовершеннолетним, пресекают торговлю пиротехникой с рук.

– В Сочи фактов реализации с рук пиротехнических изделий пока что не зафиксировано. Нарушались правила торговли пиротехникой в магазине Центрального района, составлен протокол. МЧС рекомендовано проверить качество продукции, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» начальник управления потребительского рынка и услуг городской мэрии Андрей Никончук.