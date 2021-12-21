Сочи вошел в список городов России с самыми дорогими квартирами

Сочи занял третье место в рейтинге. Фото: пресс-служба мэрии города

Сочи занял второе место в России по числу продаваемых дорогих квартир. На курорте можно приобрести 301 квартиру стоимостью выше 100 миллионов рублей, сообщает «Лента.ру».

Традиционно самое большое число квартир, цена на которые более 100 миллионов рублей, продаются в Москве. На строчке ниже расположился Сочи. Третье место занял Санкт-Петербург.

Самые дорогие квартиры также продаются в Казани, Омске, Красноярске, Краснодаре и Калининграде.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, по какой цене можно арендовать жилье в Сочи на новогодние каникулы.