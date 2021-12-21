Закрытая на карантин из-за COVID-19 кубанская школа возобновила работу Фото из архива КП

Закрытая на карантин из-за COVID-19 школа в Северском районе возобновила работу. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

За время самоизоляции в учреждении провели санитарную обработку.

На Кубани продолжают оставаться на карантине частично классы в школах и группы в детсадах.

Так, дистанционно обучаются ученики 237 классов в 118 школах Анапы, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Белоглинского, Брюховецкого, Выселковского, Гулькевичского, Динского, Ейского, Калининского районов. На «дистанционке» остаются некоторые школьники из Красноармейского, Крымского, Кущевского, Лабинского, Мостовского, Новокубанского, Новопокровского, Павловского, Приморско-Ахтарского, Северского, Славянского, Староминского, Темрюкского, Тихорецкого, Туапсинского, Успенского и Щербиновского муниципалитетов.

Не посещают 59 детских садов дети из 101 группы Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Абинского, Белоглинского, Выселковского, Ейского, Кореновского, Крымского, Курганинского, Новопокровского, Северского, Староминского, Темрюкского, Тимашевского и Тихорецкого районов.

На дистанционном обучении остаются и 12 групп в 7 колледжах и техникумах края.