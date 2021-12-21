Газом в 2022 году обеспечат 27 населенных пунктов Кубани

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В Краснодарском крае продолжают газифицировать отдаленные населенные пункты. В регионе планируется проложить еще 140 километров новых газопроводов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

- Уровень газификации в регионе выше, чем в целом по стране. Но нужно обеспечить газом труднодоступные предгорные районы. В 2022 году газопровод подведут к 27 населенным пунктам. В их числе поселки Новый, Октябрьский и Красноармейский Тимашевского района, хутор Воровского Кущевского района, станица Удобная Отрадненского района и другие, - сообщили специалисты.

Строительство новых сетей обойдется краевому бюджету в 430 млн рублей.