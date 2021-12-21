Видео погони за таксистом опубликовали полицейские Сочи

Водитель не реагировал на неоднократные требования сотрудников об остановке автомобиля. Фото: скриншот с видео

Погоню за таксистом в Сочи полицейские устроили еще 14 декабря. Но видео инспекторы опубликовали накануне. На кадрах видно, как патрульная машина мчится за нарушителем. Его удается остановить через несколько минут.

– Водитель не реагировал на неоднократные требования сотрудников об остановке автомобиля, грубо нарушал ПДД. Транспортное средство было заблокировано и остановлено, – рассказали корреспонденту «КП» - Кубань» в пресс-службе полиции Сочи.

За рулем находился 29-летний житель Брянска. Составлены материалы об административном правонарушении.