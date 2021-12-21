На Кубани за сутки зарегистрировали 521 новый случай заболевания COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 521 новый случай заболевания COVID-19. Среди заболевших насчитывается 50 детей, самому младшему 1 месяц. Об этом сообщает оперативный штаб края.

Так, в Краснодаре заболели 267 человек, в Армавире – 22, в Сочи – 20, в Динском районе – 18, в Анапе – 15, в Тихорецком районе – 14, в Кавказском – 13, в Крымском - 11. По 10 пациентов выявлено в Ленинградском и Тбилисском муниципалитетах, по 8 - в Апшеронском, Ейском, Славянском и Темрюкском, по 7- в Калининском, Новокубанском и Туапсинском районах.

- По 6 положительных результатов получено в Гулькевичском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском и Староминском муниципалитетах, по 5 – в Отрадненском, Тимашевском, Успенском и Геленджике, по 4 - в Белоглинском, Крыловском и Новопокровском районах. По 3 инфицированных – в Курганинском и Северском, 2 - в Белореченском, по 1 - в Выселковском, Павловском, Усть-Лабинском муниципалитетах и в Новороссийске, - сообщили в оперштабе края.

Всего за сутки на Кубани от осложнений коронавируса скончались 22 пациента. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 97 человек, 5 – на ЭКМО.