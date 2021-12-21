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Общество21 декабря 2021 9:05

Игорную зону Сочи посетили около трех миллионов туристов за последние пять лет

Здесь побывали почти 80 тысяч иностранных граждан из 170 государств
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Игорная зона «Красная Поляна» заработала в январе 2017 года. Фото: пресс-служба курорта "Красная Поляна"

Игорная зона «Красная Поляна» заработала в январе 2017 года. Фото: пресс-служба курорта "Красная Поляна"

Почти три миллиона человек посетили игорную зону, расположенную в Красной Поляне в Сочи с момента ее открытия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

– Игорная зона «Красная Поляна» заработала в январе 2017 года. С того времени ее посетили 2,8 миллиона туристов. Среди них – свыше 77 тысяч иностранцев из 170 стран мира, – рассказал директор игорной зоны «Красная Поляна» Павел Перов.

Компания делает комплексные предложения отдыха и досуга.

Ранее «Комсомолка» писала, что Сочи занял второе место в списке городов России с самыми дорогими квартирами.