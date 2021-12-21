На 2,2 года колонии осудили жителя Адыгеи за угрозы полицейскому ножом

К 2,2 годам колонии приговорили жителя Адыгеи за угрозы полицейскому ножом Фото из архива КП

В Адыгее вынесли приговор жителю, угрожавшему полицейскому ножом. Мужчине присудили 2 года и 2 месяца лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ республики.

Так, в сентябре этого года в полицию поступил звонок о семейном конфликте. Ссора завязалась и-за 27-летнего пьяного мужчины.

На место прибыли правоохранители. На попытки полицейских утихомирить мужчину тот схватил нож и начал угрожать им.

- Мужчине назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура Шовгеновского района, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Адыгеи.