За сутки 20 сочинцев заразились коронавирусом

Фото: пресс-служба администрации Кубани

В Сочи за последние сутки выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

– Среди заболевших в целом по краю 286 женщин и 235 мужчин. Также в числе зараженных 50 детей в возрасте от одного месяца. Самому старшему пациенту 87 лет, – рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

На Кубани продолжают действовать ограничительные меры.

Напомним, что сотрудник администрации Сочи был оштрафован. Он нарушил сроки предоставления ответа на обращение гражданина.