Сотрудники сочинского водоканала получили награды от мэра города Алексея Копайгородского

Сотрудникам вручили Благодарственные письма и Почетные грамоты. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи сотрудникам водоканала вручили Благодарственные письма и Почетные грамоты главы города Алексея Копайгородского, Городского Собрания и руководства организации.

– Награждены 150 сотрудников. Их отличает инициативность и активная жизненная позиция, – отметили в пресс-службе водоканала Сочи.

Напомним, что в Сочи усилили контроль за продажей пиротехники на новогодние праздники. За соблюдением требований закона следят шесть мониторинговых групп.