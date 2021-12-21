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Общество21 декабря 2021 9:38

Сотрудники сочинского водоканала получили награды от мэра города Алексея Копайгородского

Прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню основания ресурсоснабжающей компании
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Сотрудникам вручили Благодарственные письма и Почетные грамоты. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Сотрудникам вручили Благодарственные письма и Почетные грамоты. Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи сотрудникам водоканала вручили Благодарственные письма и Почетные грамоты главы города Алексея Копайгородского, Городского Собрания и руководства организации.

– Награждены 150 сотрудников. Их отличает инициативность и активная жизненная позиция, – отметили в пресс-службе водоканала Сочи.

Напомним, что в Сочи усилили контроль за продажей пиротехники на новогодние праздники. За соблюдением требований закона следят шесть мониторинговых групп.