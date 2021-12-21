Мошенник украл телефон у девушки на свидании в Краснодаре

Парня разыскали с помощью сайта знакомств Фото из архива КП

Краснодарский мошенник украл телефон у девушки на свидании. Парня задержали хитрым способом – с помощью сайта знакомств. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, 19-летний парень познакомился на сайте знакомств с девушкой. Пообщавшись с ней некоторое время, он начал жаловаться собеседнице на проблемы с деньгами. А на свидании попросил у девушки телефон для звонка и, украв его, скрылся. Общий ущерб составил 55 тысяч рублей.

Чтобы найти мошенника-вора, правоохранители придумали хитрый план. Разыскиваемый парень вновь познакомился на сайте с местной девушкой, пришел на свидание с букетом, но вместо новой возможной жертвы встретил стражей порядка.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодара.