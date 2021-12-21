Стоянку и остановку транспорта запретят на трех улицах Краснодара

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В Краснодаре на трёх участках дорог запретят останавливаться и парковаться. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Ограничения с 1 февраля введут на улице Кольцевой между Шоссе Нефтяников и домом № 42, на Северной в районе дома № 273/3, а также на улице Дамаева между Совхозной и Ковалёва, - отметили в мэрии.

На участках разместят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения.

В администрации пояснили, что такие меры приняты в связи с тем, что транспорт на этих улицах создает значительные помехи для других участников дорожного движения.