600 автоматов для приема тары планируют установить на Кубани в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

600 автоматов для приема тары планируют установить на Кубани в 2022 году. 400 из них появятся в Краснодаре, еще 200 – по краю. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

– На Кубани установят фандоматы нового формата на базе 20-футового контейнера. Это первый пилотный проект с участием фандоматов контейнерного типа, оснащенных сортировочной лентой внутри, - отметил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

В автоматы можно сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Жители смогут обменивать вторсырье на бонусы и скидки.

Пилотный проект по установке 10 тысяч автоматов для приема тары запустили в этом году в 10 регионах - Белгородской, Челябинской, Нижегородской, Московской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях, Татарстане, Севастополе и на Кубани.