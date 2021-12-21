Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

Спасатели рекомендуют быть осторожными на улице. Фото: пресс-служба МЧС по региону

В Сочи объявлено штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

– 21-22 декабря в городе ожидается очень сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это очень опасное явление. Спасатели рекомендуют быть осторожными на улице. При необходимости нужно звонить в экстренные службы, – уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю просит граждан обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС.