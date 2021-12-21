Председатель ЗСК Юрий Бурлачко получил почетную грамоту Госдумы

Бурлачко на вручении. Фото: t.me/PervyshovEA

В Москве председателю Законодательного собрания Кубани Юрию Бурлачко вручили почетную грамоту Госдумы. Об этом сообщил бывший глава Краснодара, ныне депутат Государственной думы Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

- Грамоту передал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Бурлачко наградили за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в России. Поздравляю Юрия Александровича, - написал Первышов.

Стоит отметить, что в январе этого года председателю Законодательного собрания Краснодарского края Юрию Бурлачко вручили Почетную грамоту президента Российской Федерации. Его отметили за большой вклад в укрепление российской государственности и активную общественную деятельность.