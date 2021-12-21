Школьники Адыгеи с 27 декабря досрочно уйдут на каникулы из-за COVID-19

Каникулы для школьников Адыгеи начнутся досрочно Фото из архива КП

Школьники Адыгеи досрочно, с 27 декабря, уйдут на зимние каникулы. Такое решение принято накануне на заседании оперативного штаба. Документ о досрочном завершении учебной четверти подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- Принять меры по установлению досрочных единых зимних каникул в общеобразовательных организациях Республики Адыгея в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, - говорится в официальном решении оперштаба.

Как отметили на заседании, вакцинация педагогов составляет 100% и случаи заболевания коронавирусом редки. В то же время часто болеют дети и заражают семьи и других ребят.

Всего случаи заболевания в школах Адыгеи зафиксированы в 39 учреждениях. На самоизоляции находятся 213 классов - всего более 1,8 тысячи детей.