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Здоровье21 декабря 2021 10:48

Школьники Адыгеи с 27 декабря досрочно уйдут на каникулы из-за COVID-19

Такое решение принято на заседании оперативного штаба республики
Светлана ОВДЕЙ
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Каникулы для школьников Адыгеи начнутся досрочно Фото из архива КП

Каникулы для школьников Адыгеи начнутся досрочно Фото из архива КП

Школьники Адыгеи досрочно, с 27 декабря, уйдут на зимние каникулы. Такое решение принято накануне на заседании оперативного штаба. Документ о досрочном завершении учебной четверти подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

- Принять меры по установлению досрочных единых зимних каникул в общеобразовательных организациях Республики Адыгея в период с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, - говорится в официальном решении оперштаба.

Как отметили на заседании, вакцинация педагогов составляет 100% и случаи заболевания коронавирусом редки. В то же время часто болеют дети и заражают семьи и других ребят.

Всего случаи заболевания в школах Адыгеи зафиксированы в 39 учреждениях. На самоизоляции находятся 213 классов - всего более 1,8 тысячи детей.