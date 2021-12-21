Шесть районов Кубани показали высокий темп вакцинации от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжается прививочная кампания от коронавируса. От COVID-19 вакцинировались более 2,7 млн человек. В администрации региона назвали районы, которые показали высокий темп вакцинации.

- В лидерах по количеству привитых жителей Крымский район, Тихорецкий, Кавказский, Курганинский, Апшеронский и Крыловской, - сообщили в администрации Кубани.

Медики напоминают, что вакцинация – единственный способ побороть инфекцию и выработать коллективный иммунитет.

Районам поручили усилить работу с населением и привлекать волонтеров. Добровольцы будут обходить дома и квартиры и приглашать на вакцинацию, при необходимости, сопровождать до медпункта.