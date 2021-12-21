В микрорайоне Хоста завершена реконструкция пешеходных мостов

Фото: «Евросторой»

В ближайшем времени эти объекты наверняка появятся на селфи в соцсетях. Ажурные перила с напылением золотого цвета, интересные архитектурные решения. Входные колонны, которые много лет скрывала невыразительная серая облицовка, наконец-то предстанут перед жителями и гостями курорта в своем изначальном облике. Но главной заботой строителей все-таки стала не красота, а функциональность. В первую очередь - надежность старых конструкций, их укрепление.

- Мосты у нас были в ужасном состоянии, особенно подходы к ним - лестничные. Раньше и сам настил очень часто проваливался, из-за чего люди даже получали травмы, - отмечает председатель общества инвалидов микрорайона Хоста Инна Лазарева.

Фото: «Евросторой»

Новые мосты – функциональны и надежны. Их внешний вид удачно дополняет окружающий ландшафт. Ажурные золотистые перила, удобные ступени, эргономичные пандусы и антискользящее покрытие. Наконец-то здесь приятно гулять и родителям с колясками, и маломобильным жителям.

Общая стоимость проведенных работ - более миллиона рублей. Исполнитель - компания «Евросторой» во главе с Николаем Шихиди. Ранее инвестор уже поддерживал инициативы хостинских общественников по строительству мемориального комплекса в парке «50 лет Победы», оказывал помощь в ремонте Музея истории Хостинского района после селевых сходов.