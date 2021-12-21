Кубанские сноубордисты взяли «золото» и «бронзу» на этапе Кубка России Фото: пресс-служба администрации региона

Кубанские сноубордисты взяли «золото» и «бронзу» на IV этапе Кубка России. Награды спортсмены привезут из Башкирии, где проходили соревнования, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, призерами Кубка России по сноуборду в дисциплине параллельный слалом стали два спортсмена Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта.

Первое место в мужской категории занял Иван Самутичев. Бронзовую медаль среди женщин завоевала Адэлия Касимова. Спортсменов тренируют Алексей Задорожнюк и Дмитрий Кизин.

– Поздравляю спортсменов и их тренеров с успехом на всероссийском турнире. Кубань в последние годы показывает высокие результаты и в зимних видах спорта. Один из залогов успеха - домашняя Олимпиада-2014 и грамотно выстроенная работа Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта, который базируется в Сочи, – отметил вице-губернатор Александр Власов.