Мужчину будут судить за кражу денег и муляжей оружия из салона авто в Краснодаре

Оружие вор выбросил, а деньги потратил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Анапы предстанет перед судом. Мужчина обокрал салон машины, забрав деньги и муляжи оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 36-летний мужчина баллонным ключом вскрыл окно, через которое проник в салон. Отсюда он присвоил муляжи гранат, автомата Калашникова, пистолета Макарова и деньги. Ущерб от кражи оценили в более 6,3 миллиона рублей.

Оружие вор выбросил, а деньги потратил.

- Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.