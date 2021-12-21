В Сочи закрыли опасную для посещения квест-комнату

Эта квест-комната не оснащена первичными средствами тушения пожара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи прокуратура закрыла квест-комнату за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом корреспонденту «КП» - Кубань» рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

– В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В подвальном помещении, где организовывались квесты, имелся только один эвакуационный выход. При этом там планировалось пребывание одновременно более шести человек. В работе организации были обнаружены и другие нарушения, – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Эта квест-комната не оснащена первичными средствами тушения пожара. Систему автоматической пожарной сигнализации давно не ремонтировали. Персонал не проходил обучение мерам пожарной безопасности.

Суд удовлетворил заявление прокурора Центрального района Сочи о признании деятельности индивидуального предпринимателя незаконной и прекращении ее в принудительном порядке. Владельцу помещения запретили сдавать в его аренду.