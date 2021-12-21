В Сочи закроют из-за повреждений мост через реку

Пока неизвестно, кода снова заработает мост. Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи с 22 декабря пешеходный мост через реку Сочи от улицы Конституции к парку «Ривьера» временно закроют на обследование. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

– Специалисты выявили повреждения конструкции. Нужно определить точное техническое состояние моста. Для этого проведут инструментальную диагностику. Привлечена спецтехника, – рассказала корреспонденту «КП» - Кубань» заместитель директора городского департамента строительства Баграт Еремян.

Сочинцев и гостей курорта просят воспользоваться другими маршрутами в этой части города. Пока неизвестно, кода снова заработает мост.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи выявлено свыше 450 объектов самостроя. В настоящее время проводятся проверки.