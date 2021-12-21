Краснодарца ударили ножом в ответ на просьбу не шуметь в подъезде

На женщину завели уголовное дело Фото из архива КП

Краснодарца госпитализировали с ножевым ранением. Удар кухонным прибором мужчина получил в ответ на просьбу не шуметь в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба МВД Краснодара.

В один из вечеров шумная компания выпивала в подъезде. Житель многоэтажки выйдя из квартиры, попросил людей быть тише. Возникла ссора, которая закончилась госпитализацией и уголовным делом, - участница застолья схватила кухонный нож и ударила им мужчину.

32-летнюю подозреваемую задержали. Вину она признала, но объяснить ситуацию не смогла.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание - лишение свободы сроком до 10 лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.