Ботанический атлас России пополнится работами школьников

В совместном проекте МТС и Третьяковской галереи примут участие акварели ребят 11 – 18 лет со всей страны. Новая образовательная цифровая программа на базе обучающей платформы «Поколение М» позволит не только пополнить ботанический атлас страны, но и подключить школьников разных регионов России к творчеству. Дети получат навыки ботанической акварельной иллюстрации, а лучшие работы будут выставлены в главном музее национального искусства страны. Чтобы достичь таких результатов, pokolenie.mts.ru проведет серию мастер-классов с известными педагогами и мастерами своего дела. На виртуальной экскурсии конкурсанты смогут познакомиться с произведениями выдающейся художницы, скульптора, автора акварельного гербария Анны Голубкиной (1864–1927). Ученицы Родена и, пожалуй, самого яркого представителя стиля модерн в скульптуре. Один из главных бонусов - участие во всероссийском конкурсе, где будут оцениваться рисунки и эскизы в любой технике, «главные герои» которых - растения родного региона. Для этого нужно загрузить фото или скан на сайт «Поколения М». Лучшие работы войдут в ботанический атлас России. И показаны на ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств» в Третьяковской галерее.