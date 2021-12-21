В Сочи действует штормовое предупреждение. Фото: скриншот видео

В горах Сочи снега выпало по пояс. Об этом сообщают туристы и местные жители.

21 декабря поселок Красная Поляна накрыл снегопад. Коммунальщики экстренно расчищают улицы.

А тем временем на вершинах снега выпало уже по пояс. Такая картина наблюдается на высоте 2120 метров. Последствия снегопада работники горнолыжного курорта устраняют с самого утра. Дорожки расчищают с помощью техники, правда, с большим трудом.

Стоит сказать, что синоптики прогнозируют сильное налипание снега на проводах и деревьях. Непогода продлится в течение трех дней. Не исключено формирование смерчей в море.

- Владельцам автомобилей рекомендовано передвигаться в горном кластере Сочи только на транспорте, оборудованном зимней резиной, - рекомендуют в администрации Сочи.