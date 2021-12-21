Губернатор Кубани проверил, как муниципалитеты исполняют поручения Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани проверил, как муниципалитеты исполняют поручения. Накануне Вениамин Кондратьев провел «час контроля» с участием вице-губернаторов, руководителей ведомств, районов и городов.

Так, с 2015 года глава региона дал более 3,3 тысяч поручений, 300 из которых – в 2021.

- Сегодня исполнено всего 78,5% поручений. С учетом прошлых лет работе остаются еще 715 – прежде всего, задачи, которые перед нами ставили жители, и мы не можем их подвести, - отметил Вениамин Кондратьев.

Большинство поручений выполнено в Гулькевичском, Ленинградском, Каневском, Кавказском, Новопокровском районах – свыше 80%. Отмечен и Краснодар, а низкий показатель - у Белоглинского и Кореновского муниципалитетов – менее 60%.

В риске невыполнения, например, остается поручение по газификации школы №26 в Белореченском районе. Участок входил в зону культурного наследия, проект находится на экспертизе, а учреждение пока продолжают отапливать на угле.

Вениамин Кондратьев поручил решить проблему до следующего отопительного сезона.