Еще один участок в Хостинском районе привели в соответствие с мерами безопасности

Фото предоставлено пресс-службой ИСК "Еврострой".

Участок дороги по улице Володарского в Хосте давно уже был признан опасным для передвижения. Сейчас он отремонтирован, пассажирам и водителям не приходится волноваться за собственную безопасность. Ранее узкая проезжая часть регулярно страдала не только от автомобильных заторов, но и от серьезных подвижек грунта, заторов автотранспорта, старых деревьев, стволы которых время от времени падали, перекрывали дорогу и, хуже того – повреждали газопроводные трубы. А этот отрезок соединяет сейчас с городом Сочи несколько крупных сел.

Фото предоставлено пресс-службой ИСК "Еврострой".

Решение проблемы и общие траты по ремонту аварийного участка взял на себя один из сочинских предпринимателей Николай Шихиди. Дополнительную площадь для узкой проезжей части была «позаимствована» у частных территорий, предназначенных для строительства гостиничного комплекса. Работы ведутся с учетом всех сложностей рельефа и особенностей климата, включая оползни и водоотведение.

Сегодня Володарского является главной транспортной артерией между селами Красная Воля, Хлебороб, Калиновое Озеро и Воронцовка и Сочи, а также огромное количества садоводческих товариществ, где постоянно проживают местные жители. Плюс эта дорога ведет к таким популярным туристическим объектам, как Белые скалы, Навалищенское ущелье, Воронцовские пещеры.