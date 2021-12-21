Почти 12 тысяч кубанцев обучались по нацпроекту "Демография» в 2021 году

Подать заявку на обучение можно будет и в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Почти 12 тысяч кубанцев обучались новой профессии и повышали квалификацию по нацпроекту «Демография» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Безработные, состоящие на учете по безработице и люди от 50 лет и старше, мамы в декрете и женщины с детьми-дошкольниками могут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию. Заявка подается через сервис «Работа в России». Учеба проходит через три учреждения - ТГУ, РАНХиГС и WorldSkills Russia.

– С 2019 года мы организуем обучение жителей по проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В этом году к занятиям приступили 11,9 тысяч человек, завершили обучение 9,6 тысяч граждан, трудоустроились 6,5 тысяч, – рассказал министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша.

Срок обучения - от 1 до 3 месяцев в очной, очно-заочной форме, возможна «дистанционка».

После аттестации выдаются документы о квалификации. Участвовать в обучении можно будет и в 2022 году.