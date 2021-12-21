В мэрии Краснодара рассказали об эвакуации в школе №65

Оперативные службы оцепили и обследовали здание Фото: krd.ru

Школу №65 Краснодара накануне эвакуировали. Школьников и сотрудников вывели из-здания, а учреждение оцепили оперативные службы. Как оказалось, в полицию поступил звонок об опасном предмете.

В мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию в городской школе.

- По информации ЕДДС, на электронную почту УФСБ поступило письмо с угрозой минирования СОШ № 65 по улице Дорожной, 1. В 15:16 кинологи с собакой обследовали помещения школы. Угроза минирования не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе администрации.

Тревога оказалась ложной.