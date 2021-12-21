Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2021 13:56

В мэрии Краснодара рассказали об эвакуации в школе №65

Тревога оказалась ложной
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Оперативные службы оцепили и обследовали здание Фото: krd.ru

Оперативные службы оцепили и обследовали здание Фото: krd.ru

Школу №65 Краснодара накануне эвакуировали. Школьников и сотрудников вывели из-здания, а учреждение оцепили оперативные службы. Как оказалось, в полицию поступил звонок об опасном предмете.

В мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию в городской школе.

- По информации ЕДДС, на электронную почту УФСБ поступило письмо с угрозой минирования СОШ № 65 по улице Дорожной, 1. В 15:16 кинологи с собакой обследовали помещения школы. Угроза минирования не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе администрации.

Тревога оказалась ложной.