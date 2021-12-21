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Общество21 декабря 2021 14:01

Пожарная тревога напугала посетителей Сириуса

В помещениях начались волнения
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Вой сирены продолжался несколько минут. Фото: скриншот видео

Вой сирены продолжался несколько минут. Фото: скриншот видео

21 декабря пожарная сигнализация сработала в парке науки и искусства, который находится на территории Сириуса. Сигнал тревоги нарушил привычную обстановку и напугал посетителей и сотрудников.

По их словам, вой сирены продолжался несколько минут, а затем прекратился. Как удалось узнать «КП» - Кубань», тревога была ложной, пожара не было.

Напомним, сейчас в Сириусе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню образования федеральной территории.