Пожарная тревога напугала посетителей Сириуса

Вой сирены продолжался несколько минут. Фото: скриншот видео

21 декабря пожарная сигнализация сработала в парке науки и искусства, который находится на территории Сириуса. Сигнал тревоги нарушил привычную обстановку и напугал посетителей и сотрудников.

По их словам, вой сирены продолжался несколько минут, а затем прекратился. Как удалось узнать «КП» - Кубань», тревога была ложной, пожара не было.

Напомним, сейчас в Сириусе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню образования федеральной территории.