Вениамин Кондратьев поручил профинансировать строительство бассейна в Армавире Фото: пресс-служба краевой администрации

Губернатор Кубани поручил профинансировать строительство бассейна в Армавире. Вениамин Кондратьев накануне провел «Час контроля».

О ремонте старого 50-метрового бассейна попросили жители Армавира. Однако решили, что это невыгодно – правильнее построить новый. Но проект бассейна до сих пор проходит экспертизу.

- Изначально Армавир не мог попасть в программу по строительству быстровозводимых комплексов. Позже решено готовить отдельный проект для строительства нового объекта, - рассказал глава города Андрей Харченко.

На февральской сессии ЗСК планируют изменить бюджет края и распределить 30 миллиардов доходов, рассмотрят возможность профинансировать строительство нового бассейна.