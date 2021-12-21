30 дорожных участков отремонтировали в Карасунском округе Краснодара в 2021 году Фото: krd.ru

30 дорожных участков отремонтировали в Карасунском округе Краснодара в 2021 году. Это подходы и подъезды к социальным объектам внутри кварталов, сообщает пресс-служба городской администрации.

На участках уложили асфальт, заменили бордюры. В этом году обновлены территории улиц Уральской, им. Игнатова, Симферопольской и поселка Пригородного.

Кроме того, отремонтированы внутриквартальные дороги и переезды в Западном округе.