Участок канализации отремонтируют по улице Красных Партизан в Краснодаре Фото: krd.ru

Участок канализации начнут ремонтировать по улице Красных Партизан в Краснодаре. К реконструкции коллектора приступят в конце декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы пройдут на участке от улицы Круговой до улицы Азовской – здесь заменят часть трубопровода протяженностью более 1 километра, проложат сети большего диаметра. Старый коллектор диаметром 300 метров заменят пластиковым в 600 метров.

Благодаря ремонту улучшится водоотведение в около 20 домах по улице Красных Партизан, 20 многоэтажках по Заполярной, поселка Колосистого и ближайших предприятий.

Завершить работы планируют к концу марта.