Новую амбулаторию построили в Выселковском районе Кубани

Принимать пациентов начнут с начала нового года Фото: пресс-служба краевой администрации

Новую лабораторию построили в Выселковском районе Кубани. Медучреждение появилось в поселке Заречном. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

В помещении оборудовали кабинеты для приема детей и взрослых, прививочный, акушерский, процедурный пункты. В амбулатории есть и палата дневного стационара, здесь установили пять коек.

Пациенты смогут посещать амбулаторию с начала нового года. Врачи будут обслуживать около 1,6 тысячи человек.