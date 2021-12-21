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Общество21 декабря 2021 15:26

В 2022 году на Кубани построят 50 котельных

Строительство запланировано в 14 муниципалитетах региона
Евгения ХАЛИКОВА
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В будущем году в регионе построян 50 новых котельных. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В будущем году в регионе построян 50 новых котельных. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В следующем году в 14 муниципалитетах Краснодарского края появятся новые котельные. Финансирование строительства 50 новых объектов теплоснабжения будет вестись как частным путем, так и за счет краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

– В регионе ежегодно увеличивается количество заключенных концессионных соглашений отрасли ТЭК и ЖКХ. В 2022 году в рамках уже заключенных концессий будет модернизирована 21 котельная. Еще более 20 объектов модернизируют за счет средств теплоснабжающих предприятий. Кроме того, 4 котельные и 4 участка тепловых сетей на общую сумму 221 млн рублей построим в рамках краевой госпрограммы, – рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Всего с 2016 года на Кубани было модернизировано около 150 котельных, в том числе. На эти цели было истрачено более 1 млрд рублей частных инвестиций и бюджетных средств.