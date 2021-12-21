На Кубани в 2022 году на господдержку рыбохозяйственного комплекса выделят почти 36 млн рублей

В Краснодарское крае вдвое увеличат производство рыбной продукции. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае вдвое увеличат меры государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса. В 2021 году объем господдержки составил 15,5 млн рублей, в 2022 эта сумма вырастет до 35,5 млн рублей.

– В этом году рыбохозяйственный комплекс края демонстрирует высокие производственные показатели. Мы ожидаем объем вылова водных биоресурсов на уровне 12 тыс. тонн, объем производства рыбной продукции – 18 тыс. тонн, что больше в сравнении с предыдущим годом на 20%, – заявил Андрей Коробка.

Также в 2021 году до 305 тонн увеличилось производство мидий и устриц, форели произвели 486 тонн и 12 тонн раков. Планируется, что в будущем году эти показатели будут также увеличены вдвое.