Современная гребная база откроется в 2022 году в Темрюке

В Темрюке построят новую гребную базу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Темрюке в 2022 году откроют современную гребную базу. Как сообщили в администрации региона, новый спортивный объект будет соответствовать всем международным требованиям. Проектно-сметная документация уже прошла согласование и была утверждена.

– У гребной базы в Темрюке большие спортивные традиции, здесь подготовили не одно поколение известных спортсменов – мастеров всероссийского и международного уровня. Сейчас она нуждается в обновлении. Мы должны начать и завершить ее строительство в 2022 году, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Прежняя гребная база в районе была построена в 1980 году. Здесь подготовили плеяду выдающихся спортсменов страны и региона, но учреждение уже давно исчерпало свои ресурсы.

На новой предусмотрят современные эллинги для хранения лодок, зал для тренировок, административно-бытовой блок и открытую спортплощадку для общефизической подготовки.