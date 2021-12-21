Школа и детский сад появятся в Красной Поляне

В Красной Поляне почти достроили детсад и школу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Красной Поляне почти завершено строительство детского сада и школы. Новые объекты возводит в рамках государственной программы «Образование». Как сообщили в администрации Краснодарского края, это долгожданное событие в поселке.

– В поселке Красная Поляна завершается строительство долгожданных школы и детского сада. Благодаря этим образовательным учреждениям в поселке будет решена проблема нехватки мест для школьников и малышей . И немаловажно, что все ученики Красной Поляны перейдут на учебу в одну смену, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Школа рассчитана на 400 учеников. В детский сад получат путевки 80 малышей, проживающих на территории Красной Поляны. Сейчас в зданиях заканчивают прокладку инженерных сетей и начинается внутренняя отделка. Всего же в 2022 году в регионе планируют открыть 17 школ на 14,3 тыс. мест.