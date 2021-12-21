Еще одно производство присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» на Кубани

На Кубани внедряют бережливые технологии. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Еще одно кубанское производство присоединилось к национальному проекту «Производительность труда». В животноводческом комплексе будут внедрять бережливые технологии, которые позволят сократить потери и увеличить производительность.

– Крупнейший сельхозтоваропроизводитель страны будет внедрять бережливые технологии. У экспертов Регионального центра компетенций уже есть успешных опыт реализации проекта на животноводческих фермах, уверен, что для этого участника программы это станет новым этапом развития, - напутствовал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Первое время сотрудники предприятия посвятят изучению теории технологий, к практической части планируют приступить в 2022 году.