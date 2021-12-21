Трех из девяти кандидатов на пост мэра Новороссийска отобрала конкурсная комиссия

В Новороссийске идет конкурс на должность главы города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новороссийске завершился один из этапов конкурса на должность главы администрации города. Из девяти анкет, только трое кандидатов прошли проверку и были утверждены членами конкурсной комиссии для дальнейшего участия.

Как сообщили в администрации города-героя, личности участников не раскрываются, но есть предположения, что это два действующих депутата Гордумы Новороссийска Виталий Болейко и Андрей Кравченко, а также Сергей Гончарова из Краснодара.

Следующий этап назначен на 24 декабря. Депутаты городской Думы Новороссийска тайным голосованием из трёх представленных кандидатур выберут того, кто займет кабинет мэра в администрации города-героя.