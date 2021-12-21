В Сочи похолодало и пошел мокрый снег

В Сочи пошел снег. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи объявлено штормовое предупреждение, которое продлится с 21 по 22 декабря. Как сообщили в администрации города, на побережье ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий: дождь, мокрый снег, в предгорных и горных районах снегопад.

Прогнозы синоптиков начали сбываться вечером 21 декабря. На Сочи обрушился снегопад, который сразу же осложнил движение на местных дорогах. Автомобильные заторы образовались на Мамайском перевале.

- В Сочи в круглосуточном режиме продолжает действовать городской оперативный штаб. Все службы работают в режиме повышенной готовности. ГИБДД настоятельно рекомендует водителям передвигаться в горном кластере исключительно на автомобилях, оборудованных зимней резиной, и соблюдать правила дорожного движения, - рассказали в Оперативном штабе Сочи.

Температура воздуха ночью опустится до -3, днем, возможно, прогреется +3 по Цельсию. Также, по словам метеорологов усилится ветер, местами порывы будут достигать 13-18 м/с.