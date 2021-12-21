В Сочи не могут найти подрядчика для вывоза мусора

В Сочи не могут найти компанию, которая бы занялась вывозом мусора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс на поиск подрядчика, который бы занялся вывозом мусора с территории Сочи не привлек ни одного участника, несмотря на внушительную сумму контракта в 2 млрд рублей. Заказчиком работ выступал региональный оператор по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов АО «Крайжилкомресурс». Как сообщили в организации, тендер, размещенный на портале госзакупок, был признан несостоявшимся.

В 2021 году мусор из Сочи вывозили на Белореченский полигон, который уже исчерпал свой лимит и находится в стадии закрытия. По временной схеме, твердые бытовые отходы из Сочи должны были перевозить на полигон в Темрюк, который также может не справиться с возросшей нагрузкой.

Решить проблему может строительство мусороперерабатывающего завода полного цикла