Восстановление «Замка» в Краснодаре начнется в 2022 году

В 2022 голду власти Краснодара планируют начать строительство "Замка на Затоне". Фото: krd.ru

Знаменитый краснодарский недострой, более известный среди горожан как «Замок», снова попал в городские новостные сводки. В администрации краевого центра объявили о том, что весной 2022 года разработчики приступят к проекту достройки объекта. Сейчас идет процесс формирования земельного участка под зданием.

- По сведениям департамента муниципальной собственности и городских земель, сейчас идет работа по формированию земельного участка под объектом. В январе-феврале 2022 года участок будет сформирован и передан в пользование Единой службе заказчика, - рассказали в администрации Краснодара

Восьмиэтажное здание в парке 30-летия Победы начали строить в 2009 году. Спустя время стройку заморозили. В 2020 году стало известно, что собственник выставил замок на торги, стоимость лота составила почти 500 млн рублей. Власти города выкупили полуразрушенный объект за 130 млн рублей с целью открыть в нем самый большой в Краснодаре муниципальный центр дополнительного образования.