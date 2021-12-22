Что произошло в ночь на 22 декабря в Краснодарском крае

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Рассказываем, что произошло в ночь на 22 декабря на Кубани.

Спасатели спрогнозировали вероятность ЧС в 2022 году на Кубани. Регион снова подвергнется опасности стихийного бедствия. В целом ожидается больше природных пожаров. Также возрастет количество подтоплений в различных районах края. Специалисты опираются на данные последних 10 лет.

Хирурги Кубани достали из кишечника 4-летнего ребенка 13 магнитных шариков. Мама привезла малыша в больницу через три дня после того, как он их проглотил.

«Замок» на Затоне в Краснодаре начнут восстанавливать в 2022 году. Уже практически завершено формирование земельного участка под объектом.

В Сочи закроют из-за повреждений мост через реку. Специалисты обследуют техническое состояние конструкции.