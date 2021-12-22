Погода в Краснодаре 22 декабря 2021: город накроет покровом снега

Снег ожидается в городе в течение двух дней

Погода в Краснодаре 22 декабря ожидается холодной. В городе ночью и днем ожидаются минусовая температура и снег.

- 22 декабря в Краснодаре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западной четверти ночью 5-10 м/с, утром и днем порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7 градусов, днем -2…-4 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Морозить в городе будет до выходных. Затем столбики на термометрах снова временно поползут вверх.

По краю в течение 22 декабря ожидается налипание снега. На дорогах гололедица. Водителей предупредили, что выезжать на летней резине может быть опасно для себя и других участников дорожного движения.