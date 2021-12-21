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Общество21 декабря 2021 19:22

На базе технополиса «Эра» в Анапе откроют школу для одаренных детей

Создание нового учебного учреждения анонсировал министр обороны РФ Сергей Шойгу
Евгения ХАЛИКОВА
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В технополисе "Эра" откроют школу для одаренных детей. Фото: era-tehnopolis.ru

В технополисе "Эра" откроют школу для одаренных детей. Фото: era-tehnopolis.ru

В Анапе на базе Военного инновационного технополиса «Эра» откроется школа для одаренных детей. Информация об этом появилась в отчете министра РФ Сергея Шойгу, опубликованном на сайте президента РФ.

Создание нового образовательного учреждения связано с поручением Владимира Путина о системе военной подготовки студентов гражданских вузов.

Военный инновационный технополис «Эра» был создан в 2018 году. Сотрудники технополиса занимаются разработкой научных проектов, которые будут использоваться не только для укрепления обороноспособности страны, но и в мирных целях.